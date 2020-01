Oteplení během týdne přinese mraky a déšť, ráno se objeví mrznoucí mlhy

Zejména v noci a po ránu by si lidé měli podle meteorologů v následujících dnech dávat pozor na mrznoucí srážky a mlhy. Do konce týdne nás čeká oteplení, i tak budou teploty v noci klesat k nule. Týden bude spíše oblačný, místy nás také čekají srážky či sněžení.

V pondělí bude podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v severní polovině našeho území převážně oblačno až zataženo, naopak v jižní polovině území by mělo být jasno až polojasno. Zejména na severu se mohou po ránu objevovat mrznoucí srážky či slabé sněžení. Přes den by se měly teploty držet kolem 0 až 4 °C. K večeru by měla od jihu oblačnost ubývat.

V noci na úterý mohou teploty klesat k -2 až -6 °C, ČHMÚ opět upozorňuje na to, že se mohou ojediněle objevovat mrznoucí mlhy. Přes den by pak mělo být kolem -1 až 3 °C. V Čechách se během dne začne zatahovat, místy se mohou objevovat srážky, které budou nad 700 metrů sněhové. Na Moravě a ve Slezsku by se mělo začít zatahovat až večer.

Ve středu by mělo být převážně oblačno až zataženo, ojediněle se mohou opět objevovat mrznoucí mlhy. Teploty v noci klesnou k 1 až -3 °C, přes den by pak mělo být 4 až 8 °C. Déšť by se mohl místy objevovat zejména na severu a severozápadě České republiky, jinde by mělo pršet jen ojediněle.

I čtvrtek bude převážně oblačný, zejména na severu by se mohl objevovat déšť, na Moravě může být mrznoucí. Teploty se v noci budou pohybovat kolem 0 až 4 °C, přes den by pak mělo být kolem 5 až 9 °C.

Ani v pátek se slunečného počasí zřejmě nedočkáme, místy se budou objevovat přeháňky, které i v polohách kolem 1000 metrů nad mořem budou smíšené. Teploty přes den opět vystoupají k 5 až 9 °C.

Do pondělí nás pak podle ČHMU čeká ochlazení, denní teploty by během víkendu měly stoupat k -1 až 4 °C, při malé oblačnosti by mohlo být kolem 7 °C. Většinou by mělo být zataženo nízkou oblačností, opět by se mohly objevovat mrznoucí mlhy.