Otestujte 6 receptů na ty nejlepší domácí limonády pod sluncem!

Nechcete už utrácet své peníze za předražené limonády v obchodech? Stačí si nakoupit pár čerstvých surovin a připravit si doma limonádu vlastní. Je to velmi snadné, chutné a zabere vám to jen pár minut!

Letošní léto nám připravilo nespočet prosluněných horkých dní, ve kterých bychom neměli zapomínat především na pitný režim. Nikdo z nás přece nestojí o zbytečné zdravotní problémy. Přinášíme vám široký výběr receptů na osvěžující domácí limonády, z nichž si každý může vybrat svého favorita!



Okurková limonáda

Ingredience:

• 2 l vody nebo sody

• Salátová okurka

• 2 citrony

• Led

Postup: Okurku ostrouhejte, rozkrájejte na menší kusy a vložte do mixéru. Odšťavte si dva citrony a šťávu přilijte do mixéru. Následně všechno rozmixujte a na závěr zřeďte vodou. U jakýchkoliv drinků nezapomínejte na led, nejenže nápoj pořádně schladí, ale zároveň zvýrazní chuť limonády.



Melounová limonáda

Ingredience:

• voda

• Půl kila melounu

• 2 citrony

• 5 lžic třtinového cukru (nemusí být)

• Máta

• led

Postup: Z melounu odstraňte jadérka a nakrájejte ho na menší kostky, které následně rozmixujte. Šťávu z citronů smíchejte spolu s rozmixovaným melounem a vše přeceďte přes síto. Meloun je sám o sobě hodně sladký, proto není zcela nutné přidávat cukr. Pokud máte ovšem raději výraznější nápoje, přidejte 5 lžic třtinového cukru. Vše následně zřeďte vodou a přidejte led. Pravá letní limonáda je rázem na světě!



Malinová limonáda

Ingredience:

• voda

• Bezinkový sirup (nejlépe domácí)

• Med

• Maliny

• Mražené maliny

• Máta

• Led

Postup: Rozmixujte si čerstvé maliny a nalijte do velkého džbánu. Čím víc malin, tím bude vaše limonáda výraznější a hustší. Přidejte dvě lžíce medu a pořádně promíchejte. Přilijte bezinkový sirup a následně zalijte vodou. Až limonádu rozlijete do sklenic, přidejte do každé několik mražených malin na osvěžení a pár kostek ledu. Ozdobte na závěr mátou.



Limonády, na které je potřeba více času



Zázvorová limonáda

Ingredience:

• 2 l vody nebo sody

• 100 g čerstvého zázvoru

• 3 citrony

• 8 lžic třtinového cukru

• Led

Postup: Zázvor oškrábejte a překrojte vejpůl. Jednu polovinu najemno nastrouhejte, druhou nakrájejte na tenčí plátky, které vložíme do připraveného džbánu. Omyjte dva citrony, nastrouhejte jejich kůru a spolu s vymačkanou šťávou přidejte k zázvoru. Přiveďte k varu vodu, ve které necháte rozpustit třtinový cukr a následně jí zalijte zázvor s citronem a nechejte vychladnout. Nejlepší bude, když vložíte limonádu alespoň na další čtyři hodiny do ledničky. Před podáváním nakrájejte poslední citron na plátky a spolu s ledem vhoďte do hotové limonády.



Ledový čaj

Ingredience:

• 2 l vody

• 2-3 sáčky černého čaje (podle toho, jak moc silný je)

• 2 limetky

• 8 lžic třtinového cukru (případně přidejte podle chuti)

Postup: Vodu přiveďte k varu a sáčky černého čaje nechejte 5 minut vylouhovat. Sáčky vytáhněte opravdu včas, ať není nálev příliš silný. Přidejte 8 lžic třtinového cukru a nechte vychladit. Poté do čaje vymačkejte šťávu z jedné limetky a dovnitř přidejte nakrájenou na plátky. Na závěr nasypte led.



Levandulová limonáda

Ingredience:

• 1 l vody

• Čerstvé levandulové květy

• 200 g třtinového cukru

• 4 citrony

• led

Postup: Levanduli spolu s cukrem rozmíchejte ve vodě a přiveďte k varu. Povařte na mírném plamenu přibližně 5 minut a poté nechejte pod pokličkou alespoň 25 minut stát, následně přeceďte a sirup máte hotový. Teď už postačí vymačkat do něj šťávu z citronů a zředit vodou. Na ozdobu si nechte pár snítek levandule a plátek citronu. Ani v tomto případě nevynechejte led.