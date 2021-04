Otevírá se registrace na očkování pro další lidi. Přihlásit se mohou ti nad 60

Očkování v Česku pokračuje. Od pátku se navíc otevírá registrace pro další věkovou kategorii. Přihlásit se mohou lidé ve věku nad 60 let. Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) by se příští týden mohla registrovat další věková skupina, a to zájemci nad 55 let.