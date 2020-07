Otevíračky hospod a roušky! Co vše se od července změní? PŘEHLED

Červenec přinese do života Čechů mnoho změn. Většina z nich se týká uvolnění koronavirového opatření, ale výjimkou nejsou ani změny v Občanském zákoníku a financích. Podívejte se na přehled toho, co nás čeká.

Vyplácení ošetřovného

Od tohoto měsíce končí vyplácení zvýšeného ošetřovného, které bylo zavedeno kvůli epidemii koronaviru. Vláda nejdříve v březnu vyplácela podporu 60 procent ze základního příjmu a od dubna dokonce 80 procent příjmu.

Živnostníkům ošetřovné poskytovalo ministerstvo průmyslu, které vyplácelo do konce března 424 korun na den, a poté 500 korun na den.

Otevírací doba podniků

Července se také ruší povinná otevírací doba barů a restauraci. Podniky se nyní mohou vrátit zpět ke své původní otevírací době a režimu. Výjimkou zůstává Moravskoslezský kraj, ve kterém se objevila nová ohniska nákazy.

Nošení roušek

Povinná ochrana úst a nosu plošně zůstane už jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních. V Praze zůstane povinná ochrana úst a nosu na vnitřních akcích nad 100 osob a v metru.

Naopak v Moravskoslezském kraji se pravidla opět zpřísní. Ve vybraných obcích Karvinska a Frýdecko-Místecka v Moravskoslezském kraji platí povinná pokrývka úst a nosu ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve veřejné dopravě.

Cestování do zahraničí

Cestování za hranice České republiky podlehá ochrannému opatření. Česko používá semafor, který hodnotí rizikovkost okolních států. Při vycestování do států s mírným rizikem nemusí člověk předkládat negativní test nebo zůstávat 14 dní v karanténě.

Od 1. července dochází k rozšíření seznamu bezpečných zemí o státy mimo EU. Jde o Černou Horu, Srbsko, Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu. Jejich výběr vychází ze seznamu, který schválily všechny členské státy EU včetně ČR. Česko ve svém národním výběru zohlednilo epidemiologickou situaci v zemi, vzájemnou míru turismu a možnost reciprocity.

Letecká doprava

Během července také přibydou další letecké spoje do zahraničí. Obnoví se linky do Spojených arabských emirátů, Portugalska, Řecka nebo na Kypr. Letecké společnosti také plánují obnovit pravidelnost svých letů a do destinací jako je Španělsko a Anglie budou například České aerolinie létat každý den.

Změny v občanském zákoníku

Od 1. července vstupuje v účinnost novela Občanského zákoníku, která silně zasahuje především do oblasti bydlení.

Vrací se možnost sjednávat smluvní pokuty a úroky, ruší se předkupní právo a přichází nová pravidla pro krátkodobé ubytování, která uděluje povinnost vlastníkovi informovat správce domu, že se v bytě věnuje podnikání nebo činnosti spojené s krátkodobým ubytováním. Změna míří především na platformu Airbnb.

Lázeňské pobyty do konce roku

Program COVID- Lázně mohou Češi využít od července až do konce roku. Podmínkou na získání slevy 4000 korun na pobyt je strávit v zařízení alespoň šest nocí a využít minimálně pěti lázeňských procedur. Slevu také získají pouze občané starší osmnácti let, kteří si pravidelně platí zdravotní pojištění.

Zpřístupnění vládních budov

Vláda od července také zpřístupní prohlídky veškerých svých historických budov. Zájemci o prohlídku si budou moci prohlédnout všechny vily a paláce Úřadu vlády ČR od začátku července až do listopadu.

Změna nezabavitelné částky

Nezabavitelná částka ze mzdy pro zaměstnance v exekučním řízení se každoročně mění. Jedná se o částku, která nesmí být zaměstnanci v rámci exekuce sražena. Částka slouží především jako jistota pro zajištění základních potřeb. Výše nezabavitelné částky od 1. července odpovídá nově 7 771 Kč.

Příspěvek na bydlení

Červenec přináší také změnu v příspěvku na bydlení. Nyní se budou do výpočtu zahrnovat osoby, které skutečně žijí v dané domácnosti, a ne pouze osoby, které mají v místě domácnosti trvalý pohyb. Příspěvek na bydlení se uděluje podle výše čistého příjmu rodiny za minulé čtvrtletí.

Taxislužby

Novela zasáhne také zákon o silniční dopravě. Dopravní společnosti Uber a Bolt budou legální, nemusí používat taxametry a řidiče může dělat každý, kdo splní podmínky společnosti.

Veškerá vozidla, která budou sloužit k přepravě osob a to bez ohledu na taxametr musí být registrována v evidenci taxislužeb a mít vylepenou evidenční nálepku na předním skle.

Zpřísnění hygienických opatření čeká část Moravskoslezského kraje::