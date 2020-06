Cestovatelská horečka po otevření hranic, o dovolené je ohromný zájem

Otevírání hranic spustilo cestovatelskou horečku. Roste prodej letenek i dovolených v zahraničí i u nás. Češi se nejčastěji chystají do Chorvatska nebo Řecka, ale také do Španělska nebo Itálie, které koronavirus zasáhl nejvíce.

Cestovní doklady, plavky a do některých zemí i žádanku na testy na koronavirus. Letošní dovolená bude jiná. "V uplynulém týdnu jsme v porovnání s tím předešlým zaznamenali stoprocentní nárůst prodeje letenek," potvrdil nárůst zájmu PR manažer prodejce letenek Pelikan.cz Jozef Rybár.

Cestovatelský semafor, který představila vláda, ukazuje, do kterých zemí lze bezpečně vycestovat a u kterých po návratu musíte předložit negativní test na koronavirus.

"Co se týká top desítky destinací, o kterou mají naši čeští klienti zájem, tak se jedná o Holandsko, Maltu, Španělsko, Řecko, Chorvatsko, Thajsko, Bulharsko, Portugalsko, Bali a Itálii," doplnil Rybár.

"Začínají se velmi dobře prodávat dovolené do zemí, jako je Řecko nebo Bulharsko a Chorvatsko, to jsou země, které jasně deklarovaly, že pro české turisty jsou otevřené," uvedl mluvčí společnosti Student Agency Aleš Ondrůj.

Od 15. června by měly otevřít hranice všechny státy Evropské unie. Poslední bude Španělsko, které se pro zahraniční cestovatele otevře na konci června.

Třeba dovolené v tuzemsku už jsou skoro kompletně vyprodány. Nejvíce turistů se chystá na jižní Moravu a do Prahy. "Hlavní město se vylidnilo od zahraničních turistů a my tak sledujeme velký zájem. Aktuálně evidujeme proti loňsku dvojnásobné prodeje a to díky příznivým cenám. Pobyt pro dva na víkend lze v průměru pořídit za tři tisíce korun," sdělil mluvčí Slevomatu Tomáš Holý.

Restaurace a hotely v Praze šly s cenami hodně dolů. Takový řízek s bramborovým salátem stál na Staroměstském náměstí i 450 korun, dnes si ho můžete dát za lidových sto padesát.