Otevřené terasy i zahrádky. Evropské země začínají rozvolňovat opatření

Hlava na hlavě, vychutnávání dobrého jídla na terase, bezstarostné popíjení alkoholu. Obyvatelé Budapešti mohou znovu přičichnout k životu, jak jsme ho znali před pandemií.

"Je to tak osvobozující. Mám v plánu navštívit tolik míst, která byla zavřená," popsala obyvatelka Budapešti Dominika Alapi.

Zahrádky a terasy restaurací se v Maďarsku otevřely po téměř půl roce. "Znovu cítím velkou svobodu. Lidé se konečně usmívají, cinkají skleničkami, nemusejí mít roušku," uvedl spolumajitel baru Abel Zsendovits.

Maďarská vláda rozhodla o první větší vlně uvolnění opatření hlavně díky proočkovanosti obyvatel. V desetimilionové zemi jich je naočkovaných více než třetina.

Na velké rozvolnění se chystá také Belgie, kde by se měly venkovní prostory restaurací otevřít už 8. května. A to i přesto, že belgické nemocnice jsou na hranici kapacit a lékaři uvolnění nedoporučují. Vláda ale argumentuje tím, že už je proočkováno téměř 30 % dospělé populace. I restaurace a bary v Belgii budou fungovat jen venku, a to do desáté hodiny večerní.

Dobré zprávy přicházejí také z Velké Británie, která je podle expertů oficiálně z covidové pandemie venku. Díky očkování se totiž podařilo snížit počet příznakových pacientů až o 90 %.