Otevřít, nebo neotevřít? Ministři se dohadují, obchodníci dál trnou

Stále není jasné, jestli se od pondělí skutečně otevřou obchody. Ještě v úterý přitom obchodníkům i zákazníkům svítala naděje. Jenže se ukazuje, že vláda na to nemá jednotný názor. Zatímco ministři za hnutí ANO jsou spíše pro, sociální demokraté jsou kvůli zhoršující se epidemické situaci ostře proti. Debatu rozpoutal ministr školství Robert Plaga (za ANO), který si myslí, že pokud by se do škol měli začít vracet žáci, nemohou se otevírat i obchody.