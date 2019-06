Zvracení a průjmy! Na fotbalovém turnaji mělo 40 lidí problémy

Na turnaji Ondrášovka cup v Chomutově musela zasahovat záchranka. Několik desítek dětí mělo silné zažívací potíže. Incident potvrdil i mluvčí Záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník.







"Na místo přijela posádka, která zjistila, že ten stav není tak velmi dramatický. Bylo potvrzeno, že situaci nakonec zvládne zajistit organizátor a rodiče dětí. Jednalo se téměř o čtyři desítky dětí, které měly mít potíže. Zvracely, měly průjmy. Pravděpodobně asi z jídla. To už musí vyšetřit policie a krajská hygienická stanice," uvedl mluvčí.







Koordinátor turnajů Ondrášovka cupu tvrdí, že hygiena na místě už byla. Dle něj se ale o otravu jídlem nejednalo.



"Ne, to v žádném případě. Žádná otrava nebyla. Byli tam zdravotníci a všechno se vyřešilo. Vůbec nic se nedělo. Kluci pak měli nevolnost. Někdo říká, že je to z jídla, někdo že je to z něčeho jiného. Byla tam hygiena a všechno bylo pořádku. Nešlo o žádnou kalamitu," tvrdí koordinátor turnajů Pravoslav Novák, který na rozdíl od mluvčího záchranky tvrdí, že nevolnost měli děti i dospělí.







Skutečná příčina nevolnosti téměř 40 lidí tedy ještě není známa.