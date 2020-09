Otravu Navalného si zřejmě objednalo ruské vedení, tvrdí ministr Pompeo

Podle BBC jsou však ministrovy komentáře v rozporu s vyjádřením prezidenta Donalda Trumpa. Ten odmítl Moskvu odsoudit. "Nevím, co se přesně stalo. Myslím, že je to velmi hrozné a nemělo se to stát,“ nechal se v sobotu slyšet prezident.



Spojené státy však i nadále podle Pompea hodnotí, jak budou reagovat. "Uděláme maximum pro to, abychom snížili riziko, že se takové věci budou znovu opakovat,“ řekl ministr zahraničí. Ten své vyjádření sdělil v rozhovoru s americkým komentátorem Benem Shapirem.



Alexej Navalnyj se i nadále léčí v berlínské klinice Charité. Zde byl převezen poté, co na konci srpna zkolaboval při letu do Moskvy. Letadlo kvůli němu muselo mimořádně přistát. Klinika následně oznámila, že v jeho těle našli stopy po otravě.



Podle německých úřadů šlo o otravu nervově paralytickou látkou ze skupiny novinčok. Rusko však jakoukoli účast na této události popírá.



"Celý svět by měl dospět k poznání, že takto se normální země nechovají,“ uzavřel Pompeo.