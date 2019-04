Otřesné! Izraelští vojáci střelili svázaného a oslepeného školáka

Patnáctiletého mladíka zajali izraelští vojáci v palestinské vesnici jižně od Betlému. Podezírali ho z účasti na nepokojích, které tam proběhly minulý týden. Informoval o tom zpravodajský server CNN.

Záběry ukazují, že chlapce hlídali minimálně čtyři vojáci. Ti mu spoutali ruce za zády a zavázali oči. Když se jim mladík pokusil utéct, neváhali a začali po něm střílet - dostal kulku do každé nohy.

"Ti vojáci ho zajali pro nic za nic," řekl rozčileně chlapcův otec. "Obvinili ho, že házel kameny. Já jsem přesvědčený, že to neudělal. On nemá co skrývat a kdyby je házel, tak by to přiznal. Nicméně opravňuje je to k tomu, aby po něm stříleli?" dodal.

Izraelské ozbrojené síly prohlásily, že incident vyšetřují. Toho dne, kdy chlapce zadrželi, se konal pohřeb palestinské učitelky, která zemřela při dopravní nehodě. Po pohřbu došlo k potyčkám mezi Izraelci a Palestinci, při které výtržníci podle izraelských vojáků házeli kameny a ohrožovali tak auta a lidi kolem sebe.

Na místě byl právě i patnáctiletý mladík, kterého izraelské složky zadržely. Záběry z místa ukazují, že zajímco se jeden z vojáků sklání nad krvácejícím chlapcem, další z nich míří zbraní na dav Palestinců a varuje je, aby se drželi dál. "Kdokoliv se přiblíží, dostane kulku mezi oči!" křičel.

Chlapec nakonec skončil v blízké nemocnici a podle otce je ve stabilním stavu. Muž CNN řekl, že jeho syn už není oficiálně zatčen. Izraelské složky se k tomu ale nevyjdářily.