Otřesné týrání psů na Slovensku! Psí bitky i jatka v osadě nikdo neřeší. VIDEO

To, že ve slovenských osadách žijí tisíce psů v žalostném stavu, je veřejným tajemstvím už několik let. To, co ochranáři zažili v Chminianských Jakubovanech, to ještě neviděli. Všude byly kosti a lebky mrtvých psů, krev z psích jatek a stovky zbídačených psů.