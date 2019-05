Otřesný případ pedofilie, muž měl zneužít vlastní dceru i další dívky!

Několik hodin se za zavřenými dveřmi probíral zvlášť závažný případ pedofilie. Třiačtyřicetiletý muž měl podle obžaloby několik let zneužívat svoji malou dceru. Když s nechutnými praktikami začal, byly jí teprve tři roky.

"U obžalovaného byla zjištěna heterosexuální pedofilie a je mu kladeno za vinu znásilnění dítěte, osoby mladší patnácti let," uvedl státní zástupce Martin Malůš.

Hlazení intimních míst dítěte bylo podle spisu snad to nejmenší, co prováděl. Když bylo dceři o pár let víc a začaly k ní domů chodit kamarádky, vše se opakovalo. Tentokrát i s malými děvčaty ze sousedství.

Časem měl obžalovaný přidat i focení nahých dívek. Ony o tom často neměly ani tušení. Fotit je měl i v nejrůznějších vyzývavých polohách. Samy to nejspíš braly jako hru.

Na roky trvající pedofilii se přišlo až v okamžiku, kdy se jedna z děvčat svěřila rodičům. Do té doby mlčela a nechtěla nic říct prý proto, že měla strach.

Soud ve Zlíně bude pokračovat zase zítra. Rozsudek ale padne nejdřív na konci srpna.