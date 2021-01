Češi propadli otužování. Pro někoho ale může být nebezpečné, varuje lékař

Pirk varuje zejména před kombinací otužování v ledové vodě a saunování. "Já jsem kdysi viděl, když měřili krevní tlak lidem, kteří saunovali. V tom okamžiku, kdy ten zkoumaný jedinec skočil do ledové vody, mu naměřili vůbec nejvyšší krevní tlak, co byl kdy naměřen – zhruba 300 na 200. Z toho usuzuji, že saunování může být prospěšné, ale v žádném případě nedoporučuji to skákání do ledové vody, protože při tak vysokém tlaku, může dojít i k prasknutí cévy v hlavě a k mozkové příhodě," varuje kardiolog.

Jedním dechem dodává, že stejně jako sport a celkově pohyb patří otužování ke zdravému životnímu stylu a může tak být i prospěšné. Lidé, kteří trpí srdečními či cévními poruchami si ale pobytem v ledové vodě můžou spíš uškodit.

"Neznamená to, že by se měli absolutně vyhnout otužování, ale měli by to přizpůsobit svým možnostem. Člověk, který má sníženou výkonnost srdce, nemůže běhat, nemůže rychle chodit do kopce, takže se nemůže jen tak vysvléknout, protože by se mohl nachladit. Vždy je třeba se přizpůsobit svému zdravotnímu stavu," upřesnil Pirk.

Otázka toho, zda je otužování od určitého věku rizikové, prý není na místě. Odborníci totiž rozlišují dva různé věky člověka – kalendářní a biologický. Rozhodujícím ukazatelem toho, jestli je otužování pro člověka vhodné, je právě ten biologický věk.

"Může být padesátník, který je biologicky sedmdesátník, a obráceně. Může se otužovat klidně i osmdesátník, pokud je zcela zdravý," vysvětlil Pirk.

Kdy otužování v ledové vodě škodí:

- ihned po sportovním výkonu nebo po pobytu v sauně

- při nemoci či nachlazení

- po konzumaci alkoholu

- při problémech se srdcem či cévami - při otužování je třeba vždy brát v potaz vlastní zdravotní stav

- pokud se nedělá pravidelně

Kdy naopak pomáhá:

- při budování imunity – lidé, kteří se pravidelně a dlouhodobě otužují jsou podle odborníků méně náchylní k nachlazení a nemocem

- při budování psychické pohody – sami "otužilci" se shodují, že jim koupele v ledové vodě pomáhají od stresu i únavy

- při alergiích a chronických nachlazeních

- při citlivosti na náhlé změny počasí

