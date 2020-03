Ovčáček: "Sobci, kteří ignorují karanténu..." Týká se to i Nejedlého?

Ignorování povinné karantény znamená velký risk. Kromě hrozby pokuty od hygieniků až do výše 3 milionů korun, hrozí lidem také střet se zákonem. Paragrafy totiž pamatují na šíření nakažlivé nemoci. Za úmyslné šíření tak hrozí šest měsíců až tři roky vězení.

Před několika dny se na Twitteru objevil text mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka. Je směřován k lidem, kteří nerespektují karanténu nebo stále jezdí lyžovat do severní Itálie. Tento tweet přichází ale jen několik dní poté, co byl poradce prezidenta Martin Nejedlý vyfocen v restauraci, aniž by dodržoval karanténu po návratu z Číny.

"Sobci, kteří odjíždí do Itálie na lyžovačku nebo ignorují po návratu karanténu, by si měli uvědomit: Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta," píše na svém twitteru mluvčí prezidenta.

A k textu připojuje odkaz na trestní zákoník. Konkrétně na § 152, který se věnuje šíření nakažlivé nemoci a možnému postihu za takové jednání.

Mluvčí se takto ostře vyhrazuje vůči lidem cestujícím do Itálie, případně těm, co nedodržují karanténu, jen týden poté, co byl hradní poradce prezidenta republiky Martin Nejedlý "nachytán" v pražské restauraci.

Ten měl ale tou dobou dodržovat domácí karanténu. V pátek 28. února se totiž delegace, které byl členem, vrátila z Číny. A už v neděli 1. března si vyrazil do města na oběd. Hradní mluvčí zřejmě tuto informaci opomíjí.

Jiří Ovčáček na dotaz redakce TN.cz, zda jeho tweet ze 7. března zahrnuje i Martina Nejedlého, odmítl reagovat.

Mluvčí prezidenta tehdy uvedl, že všichni členové delegace byli testováni na koronavirus s negativním výsledkem. Podle Prymuly ale nebylo jasné, jakým způsobem byli testováni. Lékaři totiž prováděli testy jen u lidí, kteří se vrátili z oblastí postižených infekcí a zároveň měli příznaky nemoci. Ty údajně nikdo z delegace nevykazoval.