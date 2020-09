Ověřili jsme výroky Bartoše z debaty před volbami. Podívejte se, jestli lhal!

Piráti vždy před volbami zveřejňují tzv. povolební strategii.

pravda

Strana zveřejnila povolební strategii před volbami do parlamentu v roce 2017, volbami do obecních zastupitelstev v roce 2018 i před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019. Některé krajské buňky už vydaly povolební strategii pro letošní volby do zastupitelstev krajů. V povolebních strategiích řeší zejména to, s kým by nešli do koalice. Kandidáti do Senátu ji proto vypracovávat nemusejí.