Ovoce, které v obchodě nekoupíte! Tyto odrůdy už málem vymizely

Krvavka, Muškatelka nebo Průsvitka letní. V Praze je do soboty možné ochutnat nejrůznější druhy a odrůdy ovoce, na které už v obchodech nenarazíte. Daly je dohromady desítky pěstitelů ze všech koutů Česka. Cílem bylo ukázat lidem, že z tradiční technologie pěstování vzejde lepší ovoce než to, které se chemicky ošetřuje a často k nám putuje z druhého konce kontinentu.

Ovoce, jaké svět neviděl. Nebo vlastně viděl, ale je to už hodně dávno. Podle pěstitelů je fakt, že zmizelo z obchodů, velká škoda. "To, co koupíte v obchodě, jsou velké líbivé plody, které ale chuťově nejsou příliš zajímavé," sdělil kurátor výstavy Martin Lípa, Svaz ochránců přírody, který se staré odrůdy ovoce snaží vracet zpět.

Klíčem pro jejich záchranu je podle něj uvědomění, že tyto staré odrůdy jsou chutné, kvalitní a hlavně pestré. Pro obchodníky jsou ale třeba šišaté tvary jablek neatraktivní. A jablko, ve kterém byl červ, se na trh nedostane už vůbec, to je ale známka toho, že nevidělo ani gram chemie. A právě dodanou chemií prý ovoce ztrácí vůni a hlavně chuť.

"Dnešní spotřebitel si ani nedokáže představit, kolik tvarů a chutí může mít hruška," myslí si kurátor. A že jich je. Malé, velké, tlusté, tenké. Hrušky bílé, červené i ty s červem. "Krvavka velká je například odrůda, která byla typická pro severozápadní Čechy. To byl takový hruškový ráj," dodává Lípa.

Krvavka by měla chutnat jako tropické ovoce. To otestovala reportérka TV Nova. Podle ní chutná jako ananas. Velmi oblíbená byla v minulém století i odrůda hrušek Muškatelky. "Tahle hruštička má výbornou muškátovou chuť a dá se srovnat i s muškátovým vínem," prozradila TV Nova jedna z návštěvnic výstavy.

Mezi ukázkou nechyběl ani typický symbol léta, takzvané Průsvitné jablíčko, jaké znají ze zahrad snad všichni. "Je to skutečně odrůda, která se stále množí, přestože je zhruba 300 let stará a je to vynikající nakyslé letní jablko," doplnil Lípa. "To v supermarketu nekoupíš," řekla další návštěvnice výstavy.

Dále na výstavě byly i špendlíky, které v dětství zašpinily nejedno triko. "Podle mě se špendlík nedá ani koupit nikde v obchodě, takže bychom je těžko někde hledali," podotkla návštěvnice.

Tyhle odrůdy mají podle Lípy nevýhodu, že rychle měknou, a to obchodníci nemají rádi. Nesmíme opomenout ani jeřáb Oskeruše, z jehož plodů se vyrábí legendární oskerušovice, na Moravě známá jako nápoj smrti. Oblíbenou ovocnou specialitou jsou také Babče, kterým se kvůli jejich tvaru říká Kozí cecky.