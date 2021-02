Ozbrojený lupič na útěku! Policie žádá o pomoc při pátrání

Neznámý muž vešel v pátek 12. února krátce po druhé hodině odpolední do jedné z brněnských poboček peněžního ústavu v centru města. Lupič přistoupil k přepážce a pod pohrůžkou násilí donutil zaměstnance pobočky k vydání většího obnosu peněz do připravené igelitové tašky. Krátce na to vytáhl pistoli a natáhl závěr zbraně.

Pracovník peníze vydal, lupič si tak přišel na několik desítek tisíc korun. "Jakmile získal požadovanou hotovost, z banky bleskově zmizel. Dopadnout se jej bohužel nepodařilo ani následnou pátrací akcí," potvrdil mluvčí policie Petr Vala. Odnesl si několik desítek tisíc korun.

Kriminalisté ve čtvrtek zveřejnili video, na kterém je neznámý muž zachycen a žádají veřejnost o pomoc s jeho identifikací. "Vzhledem k tomu, že hledaný je ozbrojený, apelujeme na veřejnost, aby se ho v žádném případě nesnažila zadržet," upozorňuje policejní mluvčí.

Hledaný, česky mluvící muž, je 180 cm vysoký, štíhlé postavy, ve věku mezi 20 až 30 lety. Na sobě měl černou bundu do pasu (tzv. bomber) s kapucí, kterou měl přetaženou přes černou pletenou čepici. Pod bundou měl triko s maskáčovým vzorem a na nohou kotníčkové boty. Nasazenou měl černou roušku s výrazným nápisem "Já ♥ svoji ženu".

Jestliže osobu na kamerovém záznamu poznáváte, kontaktujte prosím tísňovou linku 158.