"Ozvala se rána, poté jsme hledali naše děti," lidé popsali pád letadla!

Letadlo kazašské společnosti Bek Air, které se zřítilo v pátek krátce po startu, převáželo zhruba 95 cestujících. Nejméně patnáct z nich zemřelo včetně pilotů. Ti, kteří přežili, měli obrovské štěstí. Jedna z cestujících popsala děsivé chvíle pádu. Bála se také, že letadlo začne hořet. Další muž zase zmeškal let.

Podle ženy, která byla na palubě letadla, byly problémy už před startem. "Létám často. V 07:05 se letadlo chystalo vzlétnout, ale z nějakého důvodu se opozdilo. Když nám byla vysvětlena bezpečnostní pravidla, podřimovala jsem...Probudila jsem se, když letadlo začalo získávat nadmořskou výšku. Ukázalo se, že letadlo dvakrát stouplo a nadmořskou výšku ztratilo," popsala cestující vyděšeně portálu Tengrinews.

Poté uslyšela hrozný zvuk a letadlo se naklonilo. "Všechno bylo jako ve filmu – křik a pláč lidí. Nemohu to všechno popsat, je to velmi děsivé. Pak byla rána, křik a přímo přede mnou se objevil nějaký kus železa," vzpomínala žena.

Lidé prý také volali, ať jdou všichni rychle ven. "V tu chvíli jsem nemluvila. Seděla jsem u křídla letadla. Křičeli, že letadlo může na zemi explodovat. Bylo to jako sen," řekla cestující stále v šoku.

Mezi přeživšími je také obyvatel Astany Askhat Utepov, který měl sedět v letadle, ale naštěstí let zmeškal. Mířil domů za rodinou. "Často musím cestovat letadlem, ale vždy dorazím na letiště předem. Tentokrát mě personál hotelu probudil v pět ráno," popsal portálu Utepov.

Když dorazil na letiště, nechápal, co se děje. "Každý na mě volal a blahopřál k druhým narozeninám, ale nerozuměl jsem, o co jde. Otevřu zprávy a pochopil jsem, že se stal zázrak," dodal muž šťastně. Podle něho by také neměl šanci přežít. Sedadlo měl totiž hned vepředu. I tak bude Utepov pokračovat za rodinou domů dalším letadlem.

Další cestující Gulnara Koshenová uviděla kouř a začala panikařit. "Někdo prolomil nouzové dveře a my všichni utekli. Bylo tam mnoho obětí, nevím, kdo zemřel a kdo ne. Děti měly zlomené nohy, ruce, všude byla krev," třásla se dívka. Poté čekala s ostatními na sanitku.

K nehodě se už vyjádřila také společnost Bek Air, které letadlo patřilo. "Vážení Kazaši. Jménem Bek Air se vám upřímně omlouváme za tragédii. V současné době očekáváme oficiální informace od služeb, které fungují na místě. Očekávejte oficiální informace," citoval společnost portál.