Ozývají se další ženy, které měl ošálit mladík z Prahy. Policie zřejmě rozšíří obvinění

Fešákovi se zálibou v selfies a seznamování po internetu nastaly krušné časy. Valí se na něj jedno oznámení za druhým. "V průběhu včerejšího dne se nám přihlásilo několik dalších poškozených žen, a to napříč celou republikou," řekla v pátek mluvčí policie Eva Kropáčová.



Policie záměrně neříká, kolik jich je. Všechny prý spojuje jediné, neblahá zkušenost s tímto mužem:



Jedna z žen popsala, jak vztah s mladíkem vypadal. Seznámili se po internetu. Následovaly schůzky, dárky. "Zeptal se mě, jestli něco vlastním. Já jsem řekla, že jo," přiblížila žena.



Byt v Malešicích ji podle policistů donutil přepsat na někoho jiného, ten ho obratem prodal. I s věcným břemenem babičky původní majitelky. "Všechny peníze mi sebral," dodala žena.



I další údajná oběť tvrdí, že ji stejný muž připravil o nemálo peněz. Natáčení rozhovoru ale odmítla. Policie teď bude postupně zvát všechny ženy a dívky k výslechu. Zároveň ale žádá další případné poškozené, aby se ozvaly. Bát se nemusí, policie zaručuje anonymitu.



Nejen při seznámení po internetu doporučuje policie velkou opatrnost. Člověk by měl o svém protějšku zjistit co nejvíce. "Minimálně na začátku vztahu by se neměl zmiňovat o svých majetkových poměrech," poradila preventistka Zuzana Pidrmanová.



Čtyřiadvacetiletý mladík je podezřelý z vydírání. Není ale vyloučeno, že mu pod přívalem dalších poškozených přibydou nová obvinění.