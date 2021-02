Pachatel na Orlickoústecku otrávil přes 20 psů. Policie hledá svědka

Nejde o příliš kvalitní snímek, ale kriminálka si od něj hodně slibuje. Kamera v Čenkovicích natočila muže na kole, který by mohl s vyšetřováním pomoci. Muž může být místní, ale taky turista, který místem jen projížděl. Mohl si něčeho všimnout. Pohyboval se totiž v obci, kde také došlo k otravě.



Pokud se na záznamu dotyčný poznal, měl by volat linku 158. To samé by měli udělat lidé, kteří tuší, o koho jde.



Neznámý travič uniká. Za měsíc ublížil 20 psům. Nejdřív pokládal návnady v Králíkách, pak se přesunul do dalších vesnic a zvířata záhy umírala už ve dvou okresech. "Zvířata začnou zvracet a učůrávat. Upadnou do křečí, vše se stane za 30 minut,“ popsal veterinář David Švestka.



"Odběhl, pak už jsme slyšeli sténání, běhání. Nikomu nepřeju to, co se pak dělo,“ doplnil majitel psa Luboš Dobšík.



Podle policie travič používá jed, který zabíjí potkany. V tomto případě jde ale o vysokou koncentraci. "Fosfid zinku byl v návnadě, našla to žena v sáčku u chaty Amálky,“ informovala policejní mluvčí Markéta Janovská.



Za dopadení zákeřného traviče městští úředníci z Králík a Červené Vody vypsali už dokonce odměnu. Ta činí 50 tisíc korun. Policisté prosí, aby si lidé všímali sebemenších detailů, které by vedly k dopadení pachatele a také se úzkostlivě starali o psy. Kdo najde návnady, měl by hned volat policii. Zároveň prosí, aby je lidé nesbírali a nechali je ležet. Kriminalisté z nich totiž chtějí odebrat co nejvíce stop.