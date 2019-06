Pacient na útěku unesl auto i s řidičkou. Ujížděl podle předpisů

Honičku s lupičem, která nemá obdoby, mají za sebou policisté z Hradce Králové. "Před 17. hodinou přijali oznámení o útěku pacienta z hradecké nemocnice. O pár minut později přijali další oznámení, že jedné řidičce, která stála před přechodem pro chodce, skočil do auta muž v pyžamu a bačkorách. Nejprve se snažil ženu vytáhnout z auta, což se mu nepodařilo a tak ji vytlačil na sedadlo spolujezdce a s autem se rozjel," popsala mluvčí policie Iva Kormošová.

Vyjel směrem na Pardubice a za posledními semafory na Rašínově třídě ženu z auta vysadil a pokračoval v jízdě. "Žena neutrpěla žádné zranění. Policisté okamžitě vyhlásili pátrací akci po muži a odcizeném autě značky Škoda Citigo," uvedla mluvčí policie.

Na pomoc povolali i vrtulník z letecké služby. "O půl hodiny později jsme přijali oznámení o krádeži oblečení ze zahrady rodinného domu ve Lhotě pod Libčany. Další volání, že na benzinové pumpěna Nechanicku neznámý muž natankoval a ujel bez placení, následovalo za pár minut. Všechny oznámení vedla ke stejnému muži," líčila mluvčí policie Kormošová.

Policisté ukradené auto zahlédli v obci Stračov a vydali se za ním. Řidič ale nedbal výstražných znamení a pokračoval v jízdě. Podle policistů dodržoval rychlost v obci i mimo obec. Nakonec auto zastavil až zátaras u Rozběřic. "Čtyřiačtyřicetiletého muže jsme zadrželi a předali do péče lékařů. Za trestný čin loupež mu hrozí od 2 do 10 let vězení.

Odcizené auto se ještě večer vrátilo majitelce bez poškození.