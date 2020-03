Pacient nakazil koronavirem svou lékařku. Nesehnala roušku

Za život vděčím své lékařce - popsal v jedné větě 69letý Jaroslav svou situaci. První příznaky infekce se u něj objevily minulé úterý, pomoci se mu ale dostalo až o několik dnů později. V ordinaci jeho lékařky, která urgovala úřady, aby ho vyšetřily.

“Nikdo neměl žádný základní ochranný pomůcky, prostě nebyly. Ona neměla ani roušku, si představte,” šokoval Jaroslav Kurka, pacient pozitivní na COVID-19. Lékařka pak sama onemocněla. Průběh nemoci má prý lehký a je v domácí karanténě.

"Moje sestra i manžel už jsou také pozitivní a jejich synovec je také pozitivní. Bohužel jsem u nich byl na návštěvě. Mám strach o to, aby moje dcera, která je v osmém měsíci těhotenství, byla v pořádku. Zatím příznaky nemá, snad se jí to vyhnulo, sdělil Televizi Nova pacient.

Jaroslav se domníval, že se nakazil po cestě z Novosibirsku. Jenže příznaky se objevily až měsíc po jeho návratu, a tak se spíš přiklání k tomu, že se infikoval až tady v Česku. Jaroslav byl nejdřív v domácí izolaci, od včerejška je hospitalizovaný. Musel si zavolat 155.

"Dovezli mě do Vojenské nemocnice, po kapačkách se cítím lépe. Jediný, co na to doma můžete jíst, je Paralen a pak se modlit, aby to dobře dopadlo. Dneska už to nešlo, takže jsem se pokoušel mnoha různými cestami sehnat pomoc, pak se podařilo zavolat do Vojenské nemocnice, zaplať pán bůh, cítím se líp,” dodal pan Jaroslav. Dnes mu v nemocnici řekli, že má navíc zápal plic a zítra ho čekají další vyšetření. Cítí se prý ale díky kapačkám a péči lékařů dobře.