Pacienti se dočkali, na Bruntálsku otevírají další zubní ordinace

Nedávno jsme vám na TN.cz ukazovali dlouhou frontu na registraci u nového ostravského zubaře. Teď to vypadá, že budou mít v Moravskoslezském kraji zdravější chrup další tisíce pacientů. V regionu otevřeli dvě nové ordinace a další čtyři se chystají.

Ještě před pár dny pacienti kvůli registraci u nového zubaře v Ostravě i nocovali. Sjížděly se davy z celého kraje. "Hornobenešovsko je bez zubaře déle než čtyři roky. Naprosto většina Benešováků zubaře nemá, někteří jezdí desítky i stovky kilometrů daleko," uvedl starosta Horního Benešova Pavel König, (Nezávislí).



Teď to vypadá, že zubaře do konce roku najde v kraji více než 12 tisíc lidí. Obce nabídly prostory pro ordinace, finance zajistil kraj a zubaře sehnala nemocnice. "My abychom předešli frontám, které byli u jiných ordinací, tak jsme registrační formuláře zavěsili na naše webové stránky. K dnešnímu dni je zhruba tisíc dvě stě žádostí," řekl starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec (ANO).

"V druhé fázi bychom chtěli do konce roku otevřít ambulanci v Krnově a v dalším roce v Bruntále a v městě Albrechticích," popsal ředitel Krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Nalákat zubaře dál od Prahy prý není snadné. Obce si je tak musí hýčkat. "Máme připravené dva byty, 2+1 a 3+1 a čekáme na to, který si ten lékař vybere, snažíme si to nějakým způsobem předvybavit. Jsme rádi, že tady vůbec zubaře budeme mít," doplnil starosta Vrbna pod Pradědem Kopínec.

V nových ordinacích se nebude ozývat jenom čeština. Většina lékařů, kteří zde budou působit, pochází z východních zemí. Zubaři, kteří se stěhují na sever Moravy pocházejí z Ruska, Ukrajiny nebo Arménie. Než vezmou do rukou vrtačku a začnou ošetřovat pacienty, musejí splnit kritéria a čekají je zkoušky. "Oni neznají moc amalgám, jsou zvyklí pracovat s bílými kompozity, všechno pracují v lokální anestezii," doplnil ředitel Krnovské nemocnice.

Obce přemýšlí i nad otevřením dalších ordinací. Kromě zubařů, chybí i gynekologové nebo praktici.