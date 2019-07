Pád dívky z lanovky je u soudu. Babičce hrozí až rok vězení!

Starší žena, jejíž vnučka z lanovky spadla 5. ledna, u soudu vypověděla, že potíže měly od samého nástupu. Dívku prý na sedačce přidržovala a myslela si, že vlekař lanovku každou chvíli zastaví.

To se ale nestalo a ženě začala vnučka vyklouzávat. "A pak spadla. Je hrozný na tohle myslet," řekla pohnutým hlasem u soudu.

Pro dívku to měla být první samostatná jízda v životě. Obsluhu vleku na to ovšem babička neupozornila a věřila, že to zvládnou. Svědci uvedli, že o pomoc začala křičet až velmi pozdě - to už dívka visela z lanovky a babička ji držela za ruku.

Podle německého turisty, který si na lanovku k babičce s vnučkou přisedl, se do doby těsně před samotným pádem nedělo nic vážného.

"Všiml jsem si, že mi paní podávala hůlky, vzápětí dívka spadla. Ona seděla na kraji, takže jsem si nevšiml, že se za babičkou něco děje," řekl reportérovi TV Nova.

Soud během dopoledne stihl vyslechnout všechny svědky, odpoledne tak nejspíš zazní rozsudek.