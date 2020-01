Pád frontmana kapela neustála: Mandrage ruší turné a hlásí konec

Problémy kapela oznámila již před Vánoci. Příčinou byly psychické potíže a zřejmě i problémy s drogami frontmana Víta Starého. Kapela v prosinci oznámila, že plánované turné Dlouhej únor bude zřejmě na nějaký čas poslední, aby si mohl odpočinout a srovnat se.

Ještě na počátku ledna kapela poctivě zkoušela a zdálo se, že Starý začal se svými potížemi úspěšně bojovat. Jenže koncem ledna musela kapela potvrdit nepříjemnou pravdu, že se zbytkem kapely Starý přestal komunikovat a odehrání slibovaného turné je tak nereálné.

Jednatřicetiletý Vít Starý vyděsil fanoušky svým vzezřením. V loňském roce již nedokázala jeho tvář skrývat stopy vleklých psychických potíží.

"Všichni jsme do poslední chvíle věřili tomu, že to zvládneme a že to bude fajn. Že odejdeme ze scény s čistým štítem a třeba se zas jednou, celí šťastní, vrátíme. Naše plány ovšem náhle vzaly za své. Navzdory tomu, že jsme se všichni snažili, aby se Víťa dal dokupy, navzdory tomu, že jsme minulý týden začali všichni zase zkoušet, navzdory Víťovu zdánlivě znovu nabytému elánu, navzdory všem dohodám. Víťa s námi před dvěma dny opět prakticky přerušil komunikaci, v jedné z mála SMS zpráv, které nám poslal, stálo, že chce turné zrušit. A tak se nedá nic dělat," sdělila na svém facebooku kapela 29. ledna.

Ruší se všech devět mimopražských koncertů, kapela se rozhodla odehrát jediný, a to 1. února v pražském Fóru Karlín. Fanoušci, kteří plánovali vyrazit například na koncert do Brna, Plzně nebo Liberce, své hudební vzory naživo pravděpodobně ale neuvidí, i kdyby se rozhodli vyrazit do hlavního města. Pražský koncert byl totiž již před nějakou dobu vyprodaný.

"Moc se omlouváme všem z vás, kteří máte koupené lístky na další plánované štace, ale nemůžeme nic dělat. Vstupné bude samozřejmě možné standardní cestou vrátit. A omlouváme se i všem pořadatelům, médiím, partnerům. Je to trapné a je nám to celé upřímně moc líto," doplnila kapela ve svém vyjádření.

"Rozloučíme se s vámi v sobotu ve Foru Karlín. Voláme našim kamarádům, zpěvákům, producentům, všem, které máme rádi a zveme je, aby nám pomohli pochovat naši kapelu. Ukazuje se, že máme kolem sebe spoustu skvělých lidí, kteří nás přijdou podpořit, řada z nich i přes své původní sobotní plány, a kteří se uvolili takhle narychlo naučit naše písničky. Zahrajeme si spolu naposled, i když ne v sestavě, v kterou jsme do poslední chvíle doufali," popsali členové kapely.

Na pražském koncertě totiž bude chybět právě zpěvák Vít Starý. I když ho kapela bude postrádat, upřímně mu ve svém vyjádření poděkovala. "Děkujeme Víťovi za všechno, nebejt Tebe, tahle kapela by ani nevznikla a nikdo z nás by dneska nebyl takovej, jakej je. Třeba to vážně ještě může bejt dobrý. Myslíme na Tebe," vzkázali frontmanovi členové kapely Matyáš Vorda, Pepa Bolan, Coopi-Michal Faitl a František Bořík.