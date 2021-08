Pád letadla nepřežil muž a malý chlapec. Neštěstí už řeší kriminálka

Experti na bezpečnost leteckého provozu převezli trosky zříceného letadla ke zkoumání do Prahy. Výsledky by pak měli zveřejnit na začátku příštího roku. Letadlo budou muset prohlédnout specialisté, kteří by měli objasnit, jestli šlo o technickou závadu, anebo chybu pilota.

Vyšetřovatelé mají k dispozici také výpovědi svědků, kteří se v době pádu pohybovali v okolí letiště, a mohli si tak všimnout nestandardního chování stroje.

"Věci si převzala služba kriminální policie a vyšetřování, která si vyžádala znalecké posudky," uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Pádem letadla se tak kromě leteckých expertů začali zabývat kriminalisté. Vrak stroje ohledají společně s experty na zjišťování příčin leteckých nehod. Teď je schovaný v hangáru a velmi detailně se bude muset prozkoumat například i motor. Ten se rozebere do posledního šroubku, aby se odhalila případná technická závada.