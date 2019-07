Padesát let od Apolla 11: Ležela na nás tíha světa, vzpomíná Collins

Astronaut Michael Collins zůstal při misi Apollo 11 sám ve vesmírné lodi na oběžné dráze Měsíce. Zbylí dva členové posádky se vypravili v přistávacím modulu na přímo Měsíc - s vidinou, že neexistuje žádný plán B.



"Všichni jsme věděli, že na našich bedrech leží váha celého světa. Často se mě pak lidé ptali, zda jsem si nepřipadal jako ten nejopuštěnější člověk v celé sluneční soustavě. Ale kdepak, bylo mi fajn," prohlásil Collins v rozhovoru při výročí výpravy na Měsíc.



Úspěšná mise Apollo 11 probudila v Američanech národní hrdost. Tento týden si Spojené státy významnou událost znovu připomínají, ať už raketami nebo vystavením skafandru Neila Armstronga.



"Co by se dělo, kdyby se Neil a Buzz z povrchu Měsíce nedokázali dostat zpátky do lodi, jsme nikdy neprobírali. Nebyli jsme naivní. Moc dobře jsme věděli, že pokud to nedokážou, je po nich," řekl Collins.



Obdiv k vesmíru i lidské troufalosti a schopnostem před padesáti lety rezonoval po celé planetě. Spojené státy americké se navíc v závodech o dobytí vesmíru definitivně chopily vůdčí role a právě nyní se ji snaží znovu potvrdit často skloňovanou misí na Mars.