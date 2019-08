Padl nejvyšší možný Eurojackpot! Mezi výherci jsou i dva Češi

Fin muže za miliardy děkovat číselné kombinaci 15-18-19-41-42. Úspěch mohou slavit i dva Češi, kteří si z pátečního losování odnáší dvě ze tří hlavních výher. Jednomu připadne za druhé místo přes 24 milionů korun, druhý se může díky třetímu místu radovat z pěti milionů korun.

Velké štěstí se v červnu usmálo i na Čecha, který vyhrál 1,4 miliardy korun v loterii Eurojackpot. O svou výhru se brzy přihlásil. "Výherce ze hry Eurojackpot vsadil prostřednictvím internetu na portálu www.sazka.cz. Vsazení online je možné pouze po řádné registraci zákazníka, který uvede jméno, příjmení, rodné číslo, email a bankovní spojení. Sazka proto identitu výherce zná," řekl mluvčí Sazky Václav Friedmann.

Šance na hlavní výhru v loterii Eurojackpot jsou 1 ku 95 milionům. V klasické loterii jsou však mnohem nižší, až 1 ku 140 milionům. Eurojackpot je omezen na 90 milionů eur. Naposledy se hráči snažili získat maximální částku na jaře tohoto roku. V květnu se to nakonec podařilo dvěma hráčům. Polovina výhry tak putovala do Polska, druhá polovina do Německa.

