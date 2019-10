Pálenice vyšly pěstitele draho! Celníci loni rozdali tisíce pokut

Švestky, meruňky, třešně, hrušky. Kdo chce pálit, musí nejdřív počítat. Zákon o lihu je neúprosný. Každá domácnost si může nechat vypálit třicet litrů 100 % destilátu. To znamená šedesát litrů 50 %.

Domácnost je přitom definovaná podle elektroměru. "Je dům, kde třeba bydlí dvě rodiny, ale jestliže je tam jeden elektroměr, tak to bere celní úřad, jako že to je jedna domácnost. Když budou mít v domovu dva elektroměry, tak to budou dvě domácnosti," vysvětlil Václav Šitner, předseda Unie destilatérů.

Kdo vypálí do 30 litrů, platí 143 korun na litr 100% alkoholu. Za každý litr navíc pak pěstitel musí sáhnout do kapsy výrazně hlouběji, a to pro 285 korun za litr. A to už by se pálenka prodražila.

Někteří se proto snaží zákon obejít a ovoce vozí po částech do několika pálenic. Na to se ale přijde. "Ono se to sečte, my to dáváme celníkům. Oni mají přehled. Podle rodnýho čísla se to pozná, že to přešvihli a potom se platí," řekla Marie Stejskalová, pálenice Viničné Šumice. "Tyto pokuty nejsou nijak závratné. Nicméně pohybují se v řádech tisíců až desetitisíců," doplnila Lada Temňáková, mluvčí Celního úřadu JMK.

Provozovatelé pálenic pak musí dodanit peníze za nadlimitní pálení a částku pak složitě vymáhat na pěstiteli. Letošní sezóna byla nejlepší na meruňky. Dalšího ovoce už je výrazně míň. Celníci tak neočekávají, že by se počet pěstitelů, kteří překročí zákonný limit měl výrazně zvýšit. Sezóna je ale teprve na začátku. Pro palírny se totiž počítá od začátku června do konce května příštího roku.