Pan Milan si z lesa přinesl obří hřib. Takový už znovu nenajdu, svěřil se

Říká se, že kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Pro pana Milana Šrouba z Chomutovska to však evidentně neplatí. Před několika dny se rozhodl vyrazit na houby, nicméně si trochu přispal a les už byl plný jiných houbařů. Vydal se proto jinou cestou než obvykle a narazil na největší úlovek svého života.

Zhruba dvoukilový hřib pan Milan našel v Nové vsi na Chomutovsku, kam chodí na houby často. Má tam jedno oblíbené místo, jehož polohu si ale raději chce nechat pro sebe. Přece jen houbařská sezóna probíhá naplno a lesy se jenom hemží houbaři.

V Nové vsi roste podle pana Milana hub opravdu dost. "Na houby chodím často. Když můžu, tak vyrazím, pokud nemám zrovna nějaké zařizování. Roste teď hodně hub. Na své oblíbené místo chodím už tři roky, dostal jsem ho na doporučení od kamaráda," prozradil redakci TN.cz.

Na veliký hřib narazil v podstatě náhodou. "Zaspal jsem a dorazil jsem na parkoviště až ve tři čtvrtě na devět. To už bylo dost pozdě, houbaři většinou přijíždějí už kolem sedmé ráno," svěřil se. A protože parkoviště bylo plné, rozhodl se pan Milan vyrazit jinou cestou. "Šel jsem po okraji lesa, ne prostředkem. Po kraji jdu obvykle až nakonec, tentokrát jsem tím ale začal," řekl.

Toto rozhodnutí se mu vyplatilo, cestou totiž nasbíral celý košík hub. "Většinou hřiby. Poddubáky, smrkové a další. A za kmenem jednoho stromu byl schovaný ten velký hřib. Takový už znovu nenajdu," svěřil se.

"Možná měl i více než dva kilogramy, vážil jsem ho až později. Kochal jsem se nad ním až do druhého dne, než jsem ho nakrájel. Bylo mi to líto. Dal jsem ho do mrazáku, schoval jsem si ho na horší časy," prozradil a dodal, že kupodivu byl hřib uvnitř naprosto zdravý a bez červů. Vzhledem k tomu, že si domů přinesl plný košík hub, tak samozřejmě byla smaženice a řízky.

"Část z nich jsem rozdal, mrazáky už mám plné. Na houby se ale brzy zase chystám. Alespoň jednou týdně vyrazím, když je čas. Nejlepší je chodit v týdnu, například ve středu, o víkendu jsou totiž lesy plné houbařů," doporučuje.