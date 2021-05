Pandemie covidu-19 se může vrátit na úplný začátek, varují vědci

Indický zákaz vývozu vakcín proti covidu-19 riskuje, že protáhne boj proti celé pandemii. Pokud bohaté národy nezasáhnou a nebudou se podílet na programu sdílení vakcín COVAX, tak se může svět vrátit v boji proti covidu na úplný začátek, uvedla agentura Reuters s odkazem na slova odborníků.

Program COVAX, který se soustředí na distribuci vakcín chudším zemím, je závislý právě na dodávkách vakcíny od společnosti AstraZeneca, která má své největší výrobní haly v Indii.

Bohaté země, které mají velké zásoby vakcíny proti covidu-19, by tak měli okamžitě podle vědců uvolnit část svých zásob chudším zemím, jinak by se mohl boj proti pandemii prodloužit. Virus se totiž i nadále šíří a mutuje. Například nová indická mutace, která je vysoce přenosná, se už rozšířila do několika zemí po světě.



"Současný přístup, který se opírá o několik farmaceutických monopolů a charitu prostřednictvím COVAXU, selhává a v důsledku toho umírají lidé," uvedla manažerka zdravotní politiky v charitativní organizaci Oxfam Anna Marriott.



Iniciativa COVAX si klade za cíl dostat vakcíny k nejméně 20 procentům populace ve více než 90 zemích s nízkými a středními příjmy. Pomocí charitativního programu zatím distribuovala přibližně 65 milionů dávek, a to hlavně vakcíny AstraZeneca. Většina z nich zamířila především do Afriky.



Spojené státy ve středu uvedly, že do konce června darují celkem 20 milionů dávek vakcín Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson. Dodávka od Spojených států tak doplní zbylých 60 milionů, které má iniciativa přislíbené od ostatních zemí.

