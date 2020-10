Pandemie mění životy. "Už neplánujeme vůbec nic," říká rodina

Koronavirová epidemie a s ní spojená opatření naprosto změnily životy všech lidí u nás. Pocítila to každá rodina. Sami to víte nejlépe – skoro nic nelze plánovat. Výlety, ani návštěvy prarodičů.

"My už neplánujeme vůbec nic. Teď nevíte ze dne na den, co bude" svěřila se TV Nova maminka Ivana. Prokšovi ze Štoků na Havlíčkobrodsku mají dvě 11leté dcery. Před sedmi a půl měsíci – s příchodem koronavirové epidemie – se jim život převrátil úplně naruby. A dorazila nejistota.

Dle svých slov mají rozházený celý život a učení s dětmi dohánějí po večerech. Nejhorší je to prý právě se školou. Před prázdninami do ní holky nechodily. Po nich ano. Teď se znovu budou učit z domova.

"Je to těžší v tom, že se musíme připojovat a máme pomalej počítač, takže to trvá ještě dýl," popsala 11letá Zdeňka, žákyně 6. třídy ZŠ. Její sestra Anna přiznala, že takhle se doma naučí mnohem méně než ve škole.

"Moje největší problémy jsou vlastně s dětmi, kam je dát, co s nimi," svěřila se TV Nova Ivana. A tak musí často zůstávat doma samotné. Pan Prokš je živnostník – zvláště teď se musí v práci otáčet a počítat každou korunu. Jeho manželka dělá v domově pro seniory, v této době je tam od nevidím do nevidím.

"Všichni musíme dodržovat hygienické podmínky, a ještě do toho se starat, co je doma," postěžovala si paní Prokšová. "Prostě to nefunguje, jak by to mělo fungovat," přidal se její manžel Martin.

K babičkám, které dříve mohly pohlídat, teď raději děti Prokšovi kvůli riziku neposílají. Všem se stýská. Není to jednoduché ani pro babičky, ani pro děti. Svěřily se, že si teď více volají, to však osobní kontakt nedokáže nahradit.

Ani s kroužky to není jednoduché. Chvíli jsou povolené, chvíli ne. "Včera jsem byla na kytaře na kroužku poprvé, ale oni nám to zrušili, takže to budeme mít zase online," posteskla si 11letá Anna.

Dovolená v cizině Prokšovým letos v létě nevyšla. Návštěvy restaurací, kin nebo oslavy a setkání s přáteli rodina omezila na minimum. "My jsme měli naplánovanou oslavu a museli jsme ji zrušit," popsala Annina sestra Zdeňka.

Klid a rodinou pohodu alespoň většinou Prokšovi nacházejí na ranči u svých koní, ale i během koronavirové epidemie tady museli řešit neobvyklé problémy. Na začátku července se jim tam totiž prohnaly prudké bouřky doprovázené silným větrem.

"Vzalo to všechno, co nebylo těžký, všechno lítalo vzduchem. Stromy se válely, rozlámaly se," řekl pan Martin. Prokšovi prostě od začátku epidemie bojují s naprosto přeházeným životem.

Jediné, co by jim pomohlo, je prý klid. Stěžují si hlavně na to, že se stále mění protikoronavirová opatření a oni si nemohou nic plánovat. Nejvíc si ale přejí, aby jim vydrželo zdraví.