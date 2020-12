Pandemie očima fyzika: Lidé už by se konečně měli dozvědět pravdu

Ladislav Andrey sleduje vývoj pandemie napříč světovými médii a podivuje se nad tím, že v Česku nikdo o vědecké poznání nestojí. "Není všeobecný zájem ve vědecké obci, která je dotována ze státních peněz, objektivně popsat, jak se bránit SARS-CoV-2. Přitom by to mohla být zábava pro studenty na Fyzikálních fakultách."

K zamyšlení je podle Andreye načasování a správnost informací, které se k Čechům dostávají. Lidem narozdíl od Spojených států amerických chybí fakta a souvislosti spojené s možným původem pandemie.

"Americké noviny Washington Post velmi brzy upozorňovaly na americko-čínský grant na vývoj "biologické zbraně", který se realizoval v Severní Karolině a ve Wu-chanu. Tam byly laboratoře na výzkum SARS-CoV-2 už od roku 2002 a právě tam se v létě minulého roku konaly velké vojenské hry čínských a amerických vojáků. A možná to někdo zneužil," naznačuje Andrey.

Nejvíc ho pobuřují výroky epidemiologů a dalších lékařů, kteří tvrdí, že se onemocnění COVID 19 šíří kapénkami. Podle něj dělají z lidí hlupáky, když aplikují poznatky o chřipce na koronavirus. "SARS-CoV-2 se nejvíc líbí v plicích. Šíří se dechem, tedy vzduchem. To je zásadní věc, o které se tady vůbec nemluví. Kdyby se to vědělo před létem, tak ti mladí by se dobrovolně do žádného baru Techtle mechtle nakazit nešli."

I proto odsuzuje nařízení vlády o plošném nošení roušek. Masky jsou z pohledu fyziky zbytečné, protože jsou mezi vlákny tak velké otvory, že vzduch skrze ně proudí dál. "Struktura roušek je taková, že jsou v nich mezery 125x větší, než částice viru, takže tou rouškou hravě projdou. Maska pouze zpomalí proud vzduchu, takže to není řešení."

Ladislav Andrej doporučuje, aby se lidi chovali zodpovědně a scházeli se na čerstvém vzduchu. S ostatními odborníky se shoduje v tom, že by se v uzavřených místnostech mělo větrat. "Když se zpívá nebo tancuje, tak se vzduch dostane do turbulentního stavu, což znamená, že dokonale vyplní každou místnost a virus se dostane do každého kubického metru."

V boji s koronavirem zatím podle Ladislava Andreye uspěla jen Asie, kde mají pár desítek infikovaných. U nás a v USA ještě návrat k normálnímu životu nějakou dobu potrvá. "Myslím, že vakcinace povede k tomu, že se to podaří vymýtit a nejen utlumit. Pak třeba na to budou lidi vzpomínat a možná se i dozví pravdu o skutečném původu pandemie."