Pandemie ohrožuje generaci dětí. Zastavila jejich rozvoj, varují experti

Zavřené školy, narůstající chudoba, nucené manželství a deprese. Právě to jsou nyní základní ukazatele, kterými se měří rozvoj dětí a mladistvých. Po roce pandemie však všechny tyto faktory naznačují velké zhoršení.



"Zvýšil se počet dětí, které jsou hladové, izolované, týrané, úzkostné, žijící v chudobě nebo nuceném manželství. Snížil se navíc jejich přístup ke vzdělání, socializaci a základním službám,“ varovala výkonná ředitelka UNICEFu Henrietta Foreová.



Podle Foreové to jsou velmi jasné a zřetelné náznaky, že dopad pandemie si ponesou celé roky. Z dat fondu vyplývá, že v březnu 2021 tvořili dospívající ve věku do 20 let a děti přibližně 13 % ze zhruba 71 milionů nakažených koronavirem ve 107 zemích po celém světě.

Mnohá úskalí covidu-19, jako jsou uzavřené školy a nemožnost vídat se s kamarády, navíc u dětí přispěla k daleko častějším depresím a pocitům úzkosti.



Právě ti nejmladší by se podle odborníků měli stát středobodem úsilí o "zotavení“ z pandemie koronaviru. "Je potřeba upřednostňovat otevírání škol při rozvolňování opatření. Musíme rodinám a jejich dětem zajistit sociální i finanční ochranu. Pouze tímto způsobem můžeme chránit tuto generaci, aby se nestala ztracenou,“ uzavřela Foreová.

Koronavirus se u dětí může projevit jinak, než u dospělých. Více se dozvíte v následující reportáži: