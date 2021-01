Pandemie přinesla rozmach robotiky, firmy plánují masovou produkci

Vědci předpovídají, že pandemie otevře robotickému průmyslu nové příležitosti. "Svět v éře COVID-19 bude potřebovat stále více automatizace, aby byli lidé v bezpečí," řekl zakladatel a generální ředitel David Hanson ve své laboratoři obklopen hlavami robotů.

Hanson věří, že robotická řešení pandemie se neomezují pouze na zdravotní péči, ale mohou pomoci zákazníkům v průmyslových odvětvích, jako je maloobchod a letecké společnosti. "Roboti Sophia a Hanson jsou jedineční tím, že jsou jako lidé," dodal Hanson. "To může být užitečné v těchto dobách, kdy jsou lidé strašně osamělí a sociálně izolovaní." Hanson uvedl, že v roce 2021 chce prodat tisíce malých i velkých robotů.

Profesor sociální robotiky Johan Hoorn, jehož výzkum zahrnoval práci se Sophií, uvedl, že ačkoli je technologie stále ještě v počátcích vývoje, pandemie by mohla urychlit vztah mezi lidmi a roboty. "Mohu odvodit, že pandemie nám ve skutečnosti pomůže dostat roboty na trh dříve, protože si lidé začínají uvědomovat, že neexistuje jiná cesta," řekl Hoorn z hongkonské polytechnické univerzity.

