Pandemii můžeme zvládnout, tvrdí Levínský! Řekl, co je potřeba udělat

Pokud parlament schválí zvýšení nemocenské na sto procent, firmy budou zodpovědně přistupovat k testování a opatřením, pak máme šanci zatočit s pandemií, aniž by bylo nutné zavírat podniky. V úterý to TV Nova naznačil matematik a spolutvůrce protiepidemiologického systému PES René Levínský. Zároveň zhodnotil i další opatření, která v Česku momentálně platí.

Pandemie je problémem společenským, a chování lidí je proto při řešení krize zásadní. Své o tom ví i matematik a ředitel Centra modelování biologických a společenských procesů René Levínský, který na základě dat organizace PAQ zkoumající kontakt mezi lidmi dokáže poměrně snadno vydávat predikce k současné situaci.

"Vzhledem k cyklu viru přibližně víme, jak se lidé za deset dní budou chovat. Dá se to odhadnout poměrně velice přesně,“ tvrdí Levínský s tím, že záleží nejen na tom, jak se k nejrůznějším opatřením a nařízením vlády postaví lidé, ale i firmy, kde se v současné době virus způsobující onemocnění covid-19 šíří nejrychleji.

Podle matematika a spolutvůrce systému PES je nyní stěžejní, aby parlamentem prošlo schválení nemocenské v plné výši, pak mají opatření smysl. "Mohou fungovat jen ve chvíli, kdy ti zodpovědní neztrácejí peníze," řekl ve Snídani s Novou.

Testování ve firmách podle něj pomoct může. Důkazem jsou společnosti, kde se testuje prakticky od počátku nové vlny pandemie a opatření fungují. Základem však je, aby firmy byly zodpovědné a nepodceňovaly izolaci ani trasování. Ne zavírání firem, ale testování a odloučení negativních kontaktů - v tom vidí Levínský největší naději.

V současné době Češi omezili sociální kontakty na minimum, v době, kdy rostou počty nakažených, je to velmi důležité. "Je potřeba si uvědomit, že pandemie je v první řadě problém společenský,“ upozorňuje Levínský s tím, že pokud by se nyní Češi opět začali stýkat v restauracích, veškerá opatření by ztratila smysl. "Spojí se rozpojené skupiny," naráží na to, že velká část lidí pracuje z domova a stýká se jen s blízkými příbuznými, což je pro řešení pandemie stěžejní.