Pandemie se zhoršuje v celé Evropě. Někde už zavedli zákaz vycházení

Plošné testování začalo v nejvíce zasažených oblastech severního a východního Slovenska. A byl o něj nečekaně velký zájem. Během víkendu se nechalo otestovat více než 140 tisíc lidí, tedy 91 procent tamních obyvatel. A pět a půl tisíce mělo pozitivní výsledek.

S rostoucím počtem nakažených se také na Slovensku plní nemocnice a nemoc se šíří i mezi zdravotnickým personálem. "Stoupl nám počet covid pozitivních. S tím, že k dnešku evidujeme 36 pozitivních, z toho šest lékařů a 18 sester. Zbytek je zdravotnický personál," uvedl ředitel trenčínské nemocnice Tomáš Janík.

Podobně rostou počty nakažených ve Španělsku, kde platí tvrdá nařízení. Od desáté hodiny večer zakázala tamější vláda vycházení. Španělé nesmějí domov opustit až do šesti ráno. Za porušení hrozí vysoká pokuta, v přepočtu více než 160 tisíc korun.

Přitvrzuje i Slovinsko. Omezuje cesty mezi jednotlivými městy a také zakazuje noční vycházení. Po deváté večer jsou v ulicích policejní hlídky, výjimku mají třeba lidé vracející se z práce.

Mezi desátou večer a šestou ranní nesmí bezdůvodně ven ani obyvatelé Bruselu a přilehlých oblastí. Obchody musí zavřít v osm hodin večer.

"Je to buď, nebo nikdy. Je čas, aby každý v sobě našel tlačítko, kterým se zastaví. Nemůžeme to už víckrát opakovat. Co uděláme dnes, co uděláme v následujících 15 dnech, to rozhodne o tom, jak se situace vyvine," řekl mluvčí belgického krizového centra pro covid-19 Yves Van Laethem.

Belgie je, co se nárůstu případů týče, v těsném závěsu za Českem. Denně se tam nákaza prokáže u více než 12 tisíc lidí.