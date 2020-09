Boháči ve světě skupují zlato. Bojí se pandemie, inflace a studené války

Cena zlata se letos šplhá ke třetímu vrcholu od roku 1971. Tehdy skončil takzvaný brettonwoodský systém směnných kurzů a navázání amerického dolaru právě na zlato.

Vysoká poptávka po komoditě je nejenom mezi velkými investory, ale i bohatými jednotlivci či rodinami. Způsobuje ji globální nejistota kvůli druhé vlně pandemie koronaviru nebo geopolitickému napětí mezi USA a Čínou, které může vést k nové studené válce.

"S poklesem reálných úrokových sazeb řady investičních nástrojů k nule, či dokonce do záporu se stírá klíčová nevýhoda zlata, kterou je právě to, že žádný úrok nenese. Zvýrazňují se tím pádem staletími prověřené výhody zlata, kterou je zejména to, že představuje pojistku pro časy zvýšené nejistoty," vysvětluje Lukáš Kovanda z Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Masivní investice lidé nevkládají pouze do zlata ve fyzické podobě, ale investují také prostřednictvím fondů. "Papírové" zlato ale podle Kovandy nemusí přinést tolik užitku. Dobře informovaní jednotlivci nebo rodiny dávají přednost fyzickému zlatu.

"Za touto jejich poptávkou stojí obava z toho, že v tomto čase citelně navýšené nejistoty nemusí být papírový majetek, tedy majetek ve formě kontraktů a smluv, vždy zaručeným způsobem, jak nastřádané bohatství uchovat do budoucna a dalším generacím," dodal Kovanda.

"Právě velmi bohatí jednotlivci a bohaté rodiny – prostřednictvím takzvaných family office – v letošním roce odebírají rekordní množství zlata ve fyzické podobě, tedy například ve formě slitků," popsal.

Obavy se přitom netýkají pouze koronaviru nebo novodobé studené války. Světu hrozí také vysoká inflace.

"V tu realisticky může vyústit současná politika vlád vyspělého světa, které v rámci boje s ekonomickými dopady koronaviru poskytují v nevídané míře nové peníze ve formě obřích stimulačních balíků, záruk a garancí," uzavřel Kovanda.