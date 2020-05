Pandemie zahýbala s cenami zeleniny. Podraží až o čtvrtinu

Koronavirus poznamenal všechna odvětví a týká se to i trhu se zeleninou a ovocem. Během pandemie jejich ceny vzrosty až o čtvrtinu a podle ekonomů bude ještě hůř! Třeba ve Španělsku a Itálii nemá úrodu kdo sbírat a podobně jsou na tom i farmáři v Čechách. Ani ti výpadek dovozu nestíhají pokrýt vlastní produkcí. A situaci může ještě zhoršit suché léto, které se podle zemědělců podepíše na špatné úrodě.

Vypěstovat, sklidit a dovézt do Česka. Tak to před pandemií koronaviru vypadalo třeba ve Španělsku anebo Itálii. Jenže nemoc Covid-19 všechno změnila. "Pro tyto země je těžké najít pracovní sílu na sklizeň, protože tam jsou zvyklí, že jim to sklízí třeba lidé z Afriky," popisuje ekonom Lukáš Kovanda.

Podle ekonomů pro Španěly a Italy práce na poli není příliš atraktivní – úrodu tak v současné době nemá téměř kdo sbírat. A právě to žene ceny neustále nahoru. Jedna z nejvyšších cen je v současné době u citronů, kilo stojí až 80 korun.

Přes kapsu se plácneme i v případě dalších druhů. Třeba květák na řadě míst během května podražil na 100 korun a stejně dopadly i papriky. "Stejně to člověk koupí, musí se někde zase ušetřit, ale ovoce zelenina je to nejdůležitější. Prostě za zdraví se zaplatit musí," shodují se zákazníci.

"V okamžiku, kdy můžeme dodávat ovoce nebo zeleninu od českých producentů, tak se nám daří tu cenu snižovat," tvrdí mluvčí obchodního řetězce Tesco Václav Koukolíček. Jenže to se podle ekonomů během letních měsíců změní. Na polích a v sadech bude chybět až 10 tisíc pracovníků. Náročné období před sebou má i pan Smetana.

"Potřebujeme zhruba tři až čtyři sezonní pracovníky. Budeme muset víc zapřáhnout i rodinu a děti a nějakým způsobem se s tím poprat," popsal zemědělec David Smetana.

"Ti zemědělci budou muset zaplatit třeba více brigádníků, aby vůbec měli někoho na sklizeň, a to se samozřejmě podepíše na ceně," říká Kovanda. Během léta nás tak čeká další zdražování, a to až o desítky procent.

Řada Čechů se tak proti tomu snaží bojovat tím, že si pěstuje ovoce a zeleninu vlastní, někteří kvůli ní dokonce i likvidují původně okrasné záhony. Už před příchodem pandemie Češi také holdovali pěstování domácích bylinek.

