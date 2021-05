Pandemii covidu šlo předejít, kdyby vlády jednaly rychleji, tvrdí zpráva WHO

Ve zprávě, kterou si objednala WHO a kterou provedl nezávislý subjekt, se uvádí, jak "slabé články v každém bodě řetězce" vedly přinejmenším k měsíci promarněných příležitostí", které umožnily rychlejší šíření globální pandemie.

Helen Clarková, bývalá novozélandská premiérka, která nezávislé komisi spolupředsedá, kritizovala pomalou reakci vlád, přičemž některé s opatřeními vyčkávaly, až dokud se nenaplní kapacity na JIP odděleních, což už bylo odvrácení pandemického dopadu pozdě".

"To, co následovalo, byla tahanice o lékařské ochranné pomůcky a léčebné prostředky. Celosvětově byli zdravotničtí pracovníci donuceni k výkonům na hranici svých možností a míra infekce, onemocnění a úmrtí prudce vzrostla a nadále stoupala," uvedla Clarková ve zprávě nazvané "Covid-19: Make it the Last Pandemic".

Vina nebyla zcela svalována na národní vlády, protože komise zjistila, že reakce WHO nebyla tak silná, jak by mohla být, a uvedla, že mezinárodní zdravotnický orgán měl vyhlásí globální stav nouze dříve.

