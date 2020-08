Panelák vzplál při opravě střechy. Soud: Řemeslník za požár nemůže!

Plameny byly vyšší než hasiči. Postupně hořela lepenka po celé ploše střechy. Stovky lidí ze čtyřiceti bytů přišly o bydlení na několik měsíců. Voda se rychle dostala do elektrických rozvodů a v sušárně udělala lagunu.

Policie i státní zastupitelství označily řemeslníka za viníka. Byl to on, kdo opravoval střechu. Měl v ruce hořák a svařoval lepenku. Udělal sondy, aby se přesvědčil, že je podloží nehořlavé, ale prý to bylo málo.

"Měl provést daleko rozsáhlejší průzkum, nikoli na dvou a půl metrech," má jasno státní zástupkyně Alena Provazníková.

Chytil polystyrén, který na střeše nikdo nečekal. U soudu zaznělo, že o tomto materiálu nemělo tušení ani bytové družstvo či hasiči. Informace o polystyrénu nebyla ani v projektové dokumentaci.

Soudce argumenty obhajoby uznal. "Nemohl vědět o tom, že v těch kapsách je schovaný polystyrén, který tam technologicky nepatří," popsal mužův obhájce Michal Švec.

Státní zástupkyně navrhovala pro muže podmínku, soud ho zprostil obžaloby. Živnostníkovi prý kauza změnila život k horšímu - onemocněl, bere antidepresiva, má problémy v práci i v rodině.

"Pocit je úžasnej, po celou dobu jsem věděl, že jsem za to nemohl," neskrýval Fritscher radost.

Škoda na střeše je jeden a půl milionu korun. Ostatní škody, tedy asi šestnáct milionů, způsobily hasební práce.