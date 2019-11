Panika a lidé od krve! Ze slov svědků nehody u Nitry běhá mráz po zádech

Západní Slovensko ve středu bičoval silný vítr a déšť, cesta autobusu z Nitry ale nejdříve probíhala bez problémů. U Malanty se ale proměnila v nejhorší noční můru. Po poledni se linkový autobus srazil s nákladním autem. Pro portál Nový čas promluvil svědek nehody.

"Náklaďák jel rychle, rozkýval se a korbou trefil autobus," popsal muž s tím, že autobus skončil v příkopu. Spolu s dalšími lidmi v jiných autech proto u nehody zastavil a běžel zraněným na pomoc. Řidič nákladního auta se zranil jen lehce, proto se zaměřili především na autobus.

"Dávali jsme jim první pomoc. Všichni, kdo jsme tam byli, jsme pomáhali, všichni jsme dávali k dispozici své lékárničky," doplnil svědek. Až u autobusu si prý uvědomil, že jím cestovali hlavně studenti. Už tehdy prý věděl, že je zle a nehoda bude velmi tragická.

Po pár vteřinách začali z autobusu vylézat cestující. "Nejdřív vyšlo mladé děvče, potom autobusák, který byl od krve, ale živý. Hodně lidí tam ale zůstalo ležet, byli tam mladí," dodal muž s tím, že všude vládla panika a po okolí zůstaly rozházené osobní věci.

Podobně záchranu prožíval i Miro, který na místě zastavil pár minut po nehodě."Rozběhli jsme se tam, ale nějací lidé už nás zaháněli a prosili, ať jim dáme jen lékárničky. (...) Viděl jsem toho v životě hodně, tohle je ale hrozné, to otřese každým," uvedl Miro.

Nehoda se stala ve středu krátce po 13. hodině u obce Malanta nedaleko Nitry. Zemřelo při ní 12 lidí, nejmladší oběti bylo 15 let a nejstarší 70 let. Jména všech obětí ve čtvrtek zveřejnila policie. Dalších 20 lidí převezli záchranáři do nemocnic, 15letý chlapec stále bojuje o život.

Podívejte se na reportáž o nehodě: