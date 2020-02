Panika na palubě letadla! Cestující našel na toaletě nabitý poloautomat

Nečekaný nález vyděsil v pondělí cestujícího Britskými aeroliniemi z New Yorku do Londýna. Když si odskočil na toaletu, našel nabitou pistoli spolu s pasy britského expremiéra Camerona a jeho osobního strážce. Na případ upozornil portál The Sun.



"Kapitán potvrdil, že se našla pistole. A to všechny pořádně vyděsilo," popsal jeden z cestujících. "Čekali jsme na vzlet, když najednou někdo začal ukazovat fotky na svém mobilu, na kterých byla vidět zbraň a dva pasy, jeden z nich Davida Camerona, které prý našel na toaletě," přidal další.



"O incidentu při letu do Spojeného království víme a zainteresovaný důstojník byl postavený mimo službu. Záležitost bereme vážně a probíhá vnitřní vyšetřování," uvedla londýnská policie podle portálu Daily Record.



Cameron má nárok jako bývalý premiér na policejní ochranku. Podle všeho se jednalo o pistoli Glock, informace o verzi se však rozchází. Podle The Sun cestoval Cameron do New Yorku se svou ženou.



Se zbraněmi na palubě letadla má neblahou zkušenost i český premiér Andrej Babiš. Loni v květnu při letu z Bruselu do Prahy jen kousek od Babiše zazněl výstřel. Jeden člen jeho ochranky manipuloval se zbraní, když ta nečekaně vystřelila.



"On to řešil v zázemí té kuchyňky, takže ta střela tam zůstala v plechu, nic se nestalo, nehrozilo žádné nebezpečí. On tam byl sám. My jsme slyšeli jen nějakou ránu," popsal Babiš. Více informací naleznete v tomto článku na TN.cz.



Podívejte se na reportáž TV Nova o střelbě na Babišově letu: