Paparazziové otravují víc jejich sousedy, než Harryho a Meghan

Kanadu si Harry s Meghan zřejmě k životu nevybrali náhodou. Kanada byla Meghaniným domovem v době, kdy v Torontu natáčela televizní seriál Kravaťáci. Ze seriálu musela odejít poté, co se vdala za prince Harryho.

Kanada byla dobrou volbou také proto, že je jednou z 53 zemí Britského společenství, tedy sdružení Velké Británie a jejích bývalých kolonií. Provincie Britská Kolumbie, do které patří i Vancouver, kde Harry s Meghan a malým Archiem žijí, má navíc speciální zákon o ochraně soukromí.

Ten má podle právníka Davida Frasera chránit jednotlivce před narušením soukromí. "To, co narušení soukromí představuje, je však vágní a do značné míry nedefinované. Jedna věc, která stojí za zmínku, je to, že i když máme tyto zákony a máme je po dlouhou dobu, reálně se příliš často nepoužívaly a nebyly použity v souvislosti s královskými osobnostmi jako celebritami. Snad je to proto, že v Kanadě nemáme stejnou paparazzi kulturu," říká Fraser.

Místní média spekulují o tom, že právě mediální pozornost byla jedním z důvodů, proč Harry s Meghan utekli do Kanady. Doufali prý, že tu budou moci svého syna vychovávat co možná nejvíc "normálně". Tlak a pozornost, kterým musela čelit, si vybíraly daň zejména na křehké Meghan.

Mnohdy až brutálně odhodlaní paparazziové dráždí i obyvatele ostrova Vancouver. Často se totiž podle tamních médií stává, že se samozvaní investigativci nalodí na místní "vodní taxi" a z něj se snaží alespoň zahlédnout exkrálovský pár.

Většina provozovatelů lodní dopravy se tak zařekla, že žádné fotografy do blízkosti obydlí Sussexů nedoveze. "Beru lidi ven, aby fotili orly, velryby a tuleně, ne aby koukali někomu do oken. Jsou to taky lidé," řekl portálu Express jeden z provozovatelů vodního taxíku.

Ve městě, kde Sussexové žijí, se také rozrůstají "beztiskové" zóny. Nápisy, které mají otravné jedince s fotoaparáty zapudit, se objevují i na dveřích do obchodů, které Harry s Meghan navštívili. Jeden ze sousedů dokonce na facebooku založil skupinu, kde se mohou místní navzájem varovat před paparazzii a případně tak pomoci Harrymu a Meghan se jim vyhnout.

Právě sousedé jsou totiž také častými terči zvědavců, kteří touží po pikantnostech ze života exkrálovského páru a doufají, že právě lidé ze sousedství jim nějakou tu lahůdku prozradí. Ti však stojí o jediné – mít svatý klid, jako před příchodem Harryho a Meghan.

