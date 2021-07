Papež František přišel při operaci o kus střeva, v nemocnici zůstane déle

Vatikán v neděli odpoledne informoval, že papež František se už probral z narkózy, dýchá bez pomoci a je celkově v dobrém stavu. Papež v neděli večer podstoupil tříhodinovou operaci, kdy mu lékaři odebrali část tlustého střeva.

Pokud se neobjeví komplikace, tak se očekává, že 84letý František zůstane v nemocnici sedm dní. Původně se však mluvilo pouze o pěti. Papež podstoupil operaci, protože ho dlouhodobě trápilo zúžení střev.

Ještě před hospitalizací pronesl František tradiční nedělní modlitbu a zdravil se s lidmi na Svatopetrském náměstí. Při té příležitosti zmínil, že v září navštíví Slovensko. Ještě předtím odslouží mši v Budapešti.

Je to poprvé, co byl František přijat do nemocnice od doby, kdy se stal v roce 2013 papežem. Nejedná se o první Františkovu operaci, podle portálu The New York Times mu lékaři před 60 lety odstranili horní lalok plic v důsledku komplikací při tuberkulóze.

