Pár Kardashian/West je minulostí. Dvojice se po sedmi letech rozvádí

Rozvod slavného páru není pro fanoušky žádným překvapením. Manželé již nějakou dobu žijí odděleně. Kanye West se dokonce nechal slyšet, že o rozvod usiluje už dva roky. Také Kardashianová v minulosti opakovaně prohlašovala, že by se rozvodu nebránila. Oficiální cestou o rozvod požádala až v pátek.

Pár má spolu čtyři děti. Dcera North se narodila v roce 2013. O dva roky později přišel na svět syn Saint. V roce 2018 následovalo narození druhé dcery jménem Chicago a čtvrtým přírůstkem do rodiny se stal syn Psalm. Poslední dva potomky Westovým odnosila náhradní matka. Pár nyní usiluje o společnou péči o nezletilé děti a čeká je také majetkové vyrovnání.

Popularita Kardashianové začala strmě růst v roce 2007, kdy se objevila v seriálu "Keeping Up with the Kardashians" spolu se svou rodinou. Je úspěšnou modelkou a podnikatelkou. 44letý rapper Kanye West proslul také jaké hudební producent a módní návrhář. Údajně trpí bipolární poruchou. Informaci sám potvrdil v roce 2018 na svém albu, ale diagnózu v pozdějších rozhovorech popřel. West v loňském roce kandidoval na prezidenta Spojených států. Ve volbách skončil na pátém místě.