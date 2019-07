Manželé se zakoukali do stejné milenky. Chtějí žít ve třech

Rosie Haleyová (24) a její manžel Ty (23) se dali dohromady ještě na škole v září 2014. Před dvěma lety se Rosie svému protějšku přiznala, že je bisexuální a dohodla se s ním na otevřeném manželství. Později na Tinderu potkali Keneshiu Pettyovou, do které se zamilovali. Nyní žijí bez problémů ve trojici a chtějí se všichni vzít.

Zamilovali se do sebe na škole v Austrálii. Rosie Haleyová a Ty jsou spolu už pět let a za tu dobu stihli svou lásku stvrdit sňatkem. Rosie ale postupně přišla na to, že je bisexuální a přiznala se k tomu. Pár žijící ve městě Brisbane se tedy rozhodl pro otevřené manželství.







V květnu 2018 potkali na Tinderu Keneshiu Pettyovou a bláznivě se zamilovali. Keneshia je tak uchvátila, že ji dokonce oba požádali o ruku.



Předtím, než se všichni dali dohromady, si s Keneshiou dvojice dopisovala několik týdnů. Následně si s ní každý zvlášť dal rande. Do dvou měsíců si ji nastěhovali do rodinného domu a začali s ní mít takzvaný polyamorní vztah. Polyamorie spočítá v tom dokázat lásku a vztah jako takový sdílet s více lidmi. S promiskuitou to podle vyznavačů tohoto životního stylu nemá nic společného.







Ne každý z rodinného kruhu Rosie a Tye je z jejich rozhodnutí nadšený, ale oni jsou šťastní. Jediné, co by mohlo představovat problém je to, že polyamorní manželství nejsou v Austrálii uznávána. Informace přinesl Daily Mail.