Pár si adoptoval dítě. Po 17 letech o něm zjistil překvapivé tajemství

Obrovskou chybu udělal manželský pár, který si před 17 lety adoptoval chlapečka od asijského páru. Domnívali se o něm, že je čínské národnosti, a tak se k němu i při výchově chovali. "Slíbili jsme jeho biologickým rodičům, že ho budeme dobře vychovávat a dítě u nás bude milováno," svěřil se na začátku manželský pár.



Pár se tak rozhodl, že by jejich čínský syn neměl být vychováván pouze v rámci jejich "bílé kultury" a začali ho začleňovat do čínské kulturní tradice. "Zapsali jsme ho do mandarínských tříd (úřední jazyk Číny, pozn. red.), a dokonce jsme si vytvořili kamarádský vztah s čínským párem, který se stal jeho "tetou a strýcem"," svěřil se pár Daily Star.



Ve městě, kde pár žije, působila rovněž čínská komunita, takže chlapečka začleňovali i do ní. Manželé také pravidelně brali chlapce na rodinné výlety do Číny, aby poznal rodnou zemi.



O 17 let později, když pomáhali chlapci s jeho přihláškou na vysokou školu, znovu narazili na jeho rodný list. Manželský pár si v tu chvíli uvědomil svůj omyl. "Pro důkladné prohlídce v mé kanceláři jsem narazil na jeho adopční papíry, a teprve potom jsem to viděl. Jména na papírech o adopci byla Park a Kim (napsána v korejštině). Náš syn je Korejec," řekl muž. Pár si tak uvědomil, že celých 17 let vychovávali chlapce v úplně jiné kultuře, než byla jeho původní.