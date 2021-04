Pár vloček, ale i chumelenice. Do Česka se vrátilo sněžení. VIDEA

Varování meteorologů se naplnilo. Navzdory tomu, že ještě před pár dny bylo počasí na kraťasy a sandály, v sobotu se do Čech i na Moravu vrátilo zimní počasí.

Že aprílové počasí dokáže divy, zjišťují během soboty lidé v různých částech Česka. Podle záběrů, které dorazily do redakce TN.cz, začaly vločky odpoledne padat třeba na okraji hlavního města, ve Valašském Meziříčí nebo na Vysočině, na východě Čech dokonce padaly i kroupy.

A zatímco záběry z Prahy ukazují poměrně skoupý příděl vloček, ve Valašském Meziříčí se sníh sypal o poznání víc a dokázal se i udržet na už svěže zelených trávnících.

Výstraha ČHMÚ před silným sněžením platí až do 23. hodiny pro většinu republiky, "v bezpečí" je jen část západních Čech. Meteorologové varovali, že místy může bílá pokrývka přibývat i rychlostí čtyř centimetrů za hodinu.

Ale lidé by se neměli mít na pozoru pouze před novou sněhovou pokrývkou. V sobotu večer totiž začíná zároveň platit výstraha před náledím. To má také pokrýt většinu území a vydržet do nedělního rána.

Místy padaly i kroupy. Podívejte se na záběry z Královéhradecka: