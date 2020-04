Pardubická kardiologie je ochromená, pacienty odvezli do sousedního kraje

Do velkých problémů se momentálně dostávají nemocnice, kde se nakazil personál. V Břeclavi jsou například infikovaní tři lékaři a tři sestry. Ještě mnohem horší je ale situace na pardubické kardiologii. Tam mělo v týdnu pozitivní test deset zdravotníků a nové testování ukázalo, že jich onemocnělo ještě dalších dvanáct.

Nové pacienty tak už oddělení nemůže přijímat a vážněji nemocní museli být převezeni do Hradce Králové.

Boj s neviditelným nepřítelem v pardubické nemocnici začíná už za vrátnicí. Virus ale tvrdě udeřil o několik desítek metrů dál. V budově číslo čtyři.

"Máme nově 12 nakažených zdravotníků, z toho dva lékaře," říká mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová. A celkem? Tři nemocní lékaři, devatenáct členů zdravotnického personálu a k tomu osm nemocných pacientů.

Všichni zdravotníci mají naštěstí lehký průběh onemocnění a jsou v domácí karanténě. Pardubická kardiologie úplně omezila svůj provoz, funguje jen ambulance.

Pardubičtí záchranáři přestali pacienty se srdečními problémy do nemocnice vozit a transportují je do sousedního kraje, do fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Byli tam převezení i vážně nemocní pacienti, kteří v této budově doposud leželi. Místo teď působí hodně opuštěně. Každá ruka se teď na oddělení hodí. Zdravotníci, kterým test vyšel negativně, budou dál pracovat. Zbývá otestovat ještě dalších sedmdesát zaměstnanců - předpoklad je, že číslo nakažených ještě poroste. Hygienici stále hledají trasy, odkud nákaza přišla.

Ukazuje se, že velké problémy přinášejí zdravotníkům lidé, kteří jsou infekční a přitom nejeví známky nemoci. K novým pacientům tedy nemocnice přistupuje jako k potenciálně nakaženým - přijímá je s ochrannými prostředky.